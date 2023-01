Boye: "Llarena no falla: ens està fent la meitat de la feina"

Gonzalo Boye acusa al jutge Llarena de jugar una carta més política que jurídica amb el cas dels polítics del Procés a l'estranger: "En l'àmbit europeu, no falla i es posa de la nostra banda. Ens està fent la meitat de la feina", diu l'advocat de Carles Puigdemont. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que segueix apostant per la via europea pel retorn del seu client: "El president i jo hem dit el mateix". I assenyala els canvis de plantejaments de Llarena i els relaciona amb Groucho Marx: "Si no t'agrada això, tinc això altre".