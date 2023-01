Alex Mayer: "Per reclutar mans, calen condicions"

Àlex Mayer, delegat de Metges de Catalunya i internista del Parc Taulí de Sabadell, explica que no venen reflectit a la pràctica el "suposat" augment de pressupostos. "El que falten són mans. Per reclutar mans, calen condicions", reivindica. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana més inversió i un repensament del sistema sanitari: "Hi ha professionals, però marxen. És un problema dramàtic". Reconeix col·lapse sanitari: diu que "no és una cosa nova" perquè "el sistema ja estava al límit", però que ara s'ha accentuat. I confia a revertir la situació i assegura que la negociació amb Salut per evitar la vaga és constant: "Tornarem a treballar de forma normal quan el que se'ns ofereixi sigui satisfactori"