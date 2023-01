Un total de 12 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a Catalunya des que va començar l'any a Catalunya. Així ho recull el balanç de sinistralitat del Servei Català de Trànsit (SCT), que compara les xifres amb l'any passat i l'any previ a l'esclat de la pandèmia.

El gener de 2022 va enregistrar un 50 % més de víctimes mortals respecte del 2019. El març es va produir una disminució de la mortalitat per baixada mobilitat a causa de la vaga de transportistes i guerra d'Ucraïna. A l'abril vam tenir 23 víctimes mortals, al maig és quan es fa una acció molt intensiva sobre l'AP-7 i és quan es comença a veure una baixada fins a l'octubre. El novembre i desembre es va contratar un report d'accidents mortals.

Durant el 2022, es va denotar una disminució de la mobilitat en vehicle en les àrees properes a Barcelona i s'apropa a xifres de 2019. Tot i això, els accidents que han provocat més accidents: els atropellaments i xocs frontals, atípics en vies ràpides alliberades de peatge van comportar increment d'un 54 % d'atropellament xocs frontals i que ha ocasionat accidents molt tràgics, excepte a la C-55 i la C-58.

La reducció de víctimes mortals motoristes s'han reduït en un 14 %. Una dada "rellevant" sobretot 2022. Pel que fa als ciclistes: una víctima mortal menys que 2019. Aquest any ja hi ha hagut dos atropellaments a aquest col·lectiu.

Els vianants són l'únic col·lectiu on s'han incrementat les víctimes mortals a la xarxa viària catalana durant el 2022. Han crescut més del 50 % fins als 18 morts, en part per l'augment d'atropellaments a l'AP7.

Vuit de cada 10 morts en accidents són homes

Destaca del balanç que gairebé el 85% de les víctimes mortals són homes (un 10 % més que l'any passat) en enfront del 15% que són dones.

Per demarcacions, els territoris amb més sinistralitat són la Selva, l'Alt Empordà, el Gironès i el Baix Llobregat. Per contra, on més s'han reduït és a Lleida, en un 58 %, a Barcelona amb un 11 % i en menys proporció a Tarragona, només un 2 %. Una situació que contrasta amb l'augment d'un 26 % de la sinistralitat a la demarcació de Girona.