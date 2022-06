Els últims episodis d'accidents i col·lapses a l'AP-7 han posat de manifest la necessitat de mesures per evitar les retencions, una situació que no es veia des d'abans de la pandèmia. Amb Sant Joan a la vista, la necessitat de regular el trànsit es fa latent. Així, el Servei Català de Trànsit posarà carrils addicionals i restringirà el pas de camions unes determinades hores.

El coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge, ha explicat a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’ que aquestes mateixes mesures es faran extensives als caps de setmana de juliol. Llatge ha recordat que ja es limiten els avançaments entre camions, per exemple quan hi ha un carril addicional. A més, assegura que es tracta de limitacions que estan subjectes “a variació” i que s’estudien “cada setmana”.

Continua la limitació de 120 km/h

Sobre la limitació de reduir a 100 km/h la velocitat màxima a l'AP-7 al Vallès, el coordinador de Seguretat i Mobilitat ha assenyalat que s’està estudiant amb Foment, que és el titular de la via. En aquest sentit, reconeix que pot ajudar a reduir els accidents, però també recorda que no tindrà “un efecte massa important” un cop s’arribi a la capacitat de la carretera.

Per al coordinador, un dels principals problemes és la retirada de vehicles, tot i que ha recordat que no es tracta d’una “tasca fàcil”. “No és qüestió de ser més o menys hàbils, la planificació s’escapa de les mesures de gestió” ha afegit, “és un problema infraestructural”.

En aquesta mateixa línia s’ha expressat Eduard Ayach, de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, que ha recordat que el seu sector demana treballar “en condicions”. Així, ha explicat que disposen d’una regulació “molt estricta” que no els permet “escollir quan poden o no poden circular”.

Per això, ha apuntat que les restriccions poden afectar directament la productivitat, en un escenari que té “un problema de fons que passa pel dèficit estructural”. Ayach ha dit que estan mantenint reunions permanents amb Trànsit i Territori, però que és a ells a qui els toca “actuar”. “Ja hem dit tot el que havíem de dir”, ha reblat.