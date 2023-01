01:03

Les víctimes mortals en accidents de trànsit es disparen un 50%, en part per l'augment d'atropellaments a l'AP7.

El Servei català de Trànsit fa una crida a la prudència davant un mes de gener en què ja hi ha hagut 12 morts a la carretera, la majoria en desplaçaments curts. Aquests són els que més preocupen a les autoritats, més enllà de les grans operacions de sortida o retorn. Al gener 11 dels 12 morts han sigut en accidents a prop de casa de les víctimes, com destaca el director del Servei Català de Trànsit, Ramón Lamiel.

D'altra banda, els vianants són l'únic col·lectiu on s'han incrementat les víctimes mortals a la xarxa viària catalana durant el 2022. Han crescut més del 50% fins als 18 morts, en part per l'augment d'atropellaments a l'AP7 des de la desaparició dels peatges. L'AP7 ha concentrat el 2022 el 15% dels morts a la xarxa viària catalana, la via amb més sinistres mortals, amb 24 víctimes | CLIMENT SABATER