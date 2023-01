El temporal de vent farà que la temperatura baixi en picat al llarg dels pròxims dies. Això suposarà un augment de l'ús de la calefacció. Però no tothom té aquesta opció per fer front al fred. Per això, a Barcelona ja estan en marxa els refugis climàtics per a les persones més vulnerables. En total, l'Ajuntament de Barcelona ha facilitat 134 punts desplegats per la ciutat per refugiar-se del fred.

00.43 min Barcelona posa en marxa els refugis climàtics per a les persones més vulnerables

La Fàbrica del Sol, un dels refugis climàtics La Fàbrica del Sol, situada al Passeig de Salvat Papasseit, a Barcelona, és un dels 134 punts que ha obert l'ajuntament perquè les persones vulnerables es puguin protegir del fred durant la baixada de les temperatures. A fora s'està a uns 6 o 7 graus de temperatura i a dins no es baixa dels 19 o 20 graus. Està destinat a persones amb baixos recursos, gent gran i famílies amb nens que poden venir i refugiar-se del fred des de les 9 del matí fins a quarts de 7 de la tarda.