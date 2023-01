Arriben els dies, popularment, més freds de l'any

Com cada any, als volts de mitjans de gener arriba la setmana dels barbuts, segons la tradició catalana com la setmana més freda i crua de l'hivern i, per tant, de tot l'any. La denominació de "barbuts" s'atribueix als diferents santorals d'aquests dies, com Sant Hilari (13 de gener), Sant Pau i Sant Maür (15 de gener), Sant Antoni Abat (17 de gener), Sant Fructuós (21 de gener) i Sant Vicenç (22 de gener). Tots aquests sants llueixen unes barbes llargues, espesses i blanques, associades al fred i al gel.

Dites populars Des de fa molts anys, aquesta és la setmana més freda de l'any, i trobem molts refranys que ho recullen vinculant el fred intens d'aquests amb el santorals: La setmana dels barbuts, setmana d’esternuts.

Quan venen els tres barbuts, venen els freds cascarruts.

Per sant Antoni fa un fred del dimoni.

Per la setmana dels barbuts governen els tres germans, tos, moquina i amagamans.

La pluja de la setmana dels barbuts, cada raig val cinc escuts.

Per Sant Sebastià, tramuntana a l'Empordà.

Entre sant Antoni i sant Sebastià, més fred que entre tot l'any fa.

Per sant Antoni gelades, i per sant Llorenç calorades.

Sant Antoni el gela, Sant Vicenç el mata i la Candelera l'enterra.

Per sant Sebastià fa un fred que no es pot aguantar.

Sant Pau bromic troba Sant Antoni, Sant Antoni allarga la mà i troba Sant Sebastià, Sant Sebastià reganya les dents i troba Sant Vicenç, Sant Vicenç rosega les crostes i troba Carnestoltes, Carnestoltes dura tres dies, vet aquí Sant Maties, tant de nit com de dia.