Arriben els dies, popularment, més freds de l'any

Com cada any, als volts de mitjans de gener arriba la setmana dels barbuts, segons la tradició catalana com la setmana més freda i crua de l'hivern i, per tant, de tot l'any. La denominació de "barbuts" s'atribueix als diferents santorals d'aquests dies, com Sant Hilari (13 de gener), Sant Pau i Sant Maür (15 de gener), Sant Antoni Abat (17 de gener), Sant Fructuós (21 de gener) i Sant Vicenç (22 de gener). Tots aquests sants llueixen unes barbes llargues, espesses i blanques, associades al fred i al gel. Climatològicament parlant és cert que el gener és el mes més fred de tots, i des del punt de vist meteorològic enguany també.