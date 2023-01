Espanya i França reforcen la cooperació a Barcelona

Espanya i França acorden intensificar la cooperació transfronterera i el diàleg polític a través del 'Tractat d'Amistat' entre tots dos països que han signat els presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron en el marc de la cimera del MNAC de Barcelona. L'acord inclou una cimera anual i invitacions mútues als Consells de ministres i busca reforçar la cooperació en àmbits com la defensa, la justícia o la sanitat.

Reobrir els punts fronterers

El document estableix la creació d'un grup de treball hispanofrancès que reunirà els responsables de la gestió de fronteres, migració, asil, integració i lluita contra les xarxes de migració il·legal. Les autoritats d'Espanya i França també obren la porta a desplegar "unitats operacionals binacionals" i a realitzar "operacions comunes o conjuntes" per lluitar contra les xarxes de tràfic de persones.

01.12 min L'Alt Empordà i la Cerdanya reclamen la reobertura dels passos fronterers tancats

Espanya i França han acordat crear un grup de treball per a desenvolupar equips conjunts de les forces policials de tots dos països amb l'objectiu de permetre la reobertura dels punts fronterers que va tancar el govern francès al·legant riscos de seguretat. Actualment, hi ha vuit passos fronterers tancats completament, i un novè parcialment, per part de les autoritats franceses.