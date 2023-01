Torrent: "El problema és un únic punt extrapressupostari"

Roger Torrent sosté que va ser una "minoria" qui va plantejar una situació "injusta" escridassant i xiulant a Oriol Junqueras, en la seva sortida de la manifestació contra la cimera hispano-francesa: "No contribuiré a elevar a categoria una minoria". Tot i això, veu "saludable" que hi hagi diferents mirades dins de l'independentisme. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assegura que hi ha un acord amb el PSC en el "contingut pressupostari" dels comptes catalans: el problema rau ara en un tema "extrapressupostari" i un "únic punt". El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, assegura que el Govern no renuncia als vots de Junts: "Seria el més normal que votés uns pressupostos que va acompanyar bona part de l'any". Defensa que la reforma del Codi Penal s'ha fet pensant en el conjunt de l'independentisme: "No hem plantejat cap cas particular, entre altres coses, a petició de Puigdemont", sosté. Reconeix la responsabilitat dels sindicats en que la reindustrialització de Nissan "culmini bé", i assegura que ens trobem "en un punt definitiu". Defensa que l'"aposta" d'Amazon per l'Alt Empordà té un "còmput global positiu", tot i traslladar l'activitat de Martorelles. I diu que s'hauria aplicat la "màxima exigència" si s'hagués trobat en una suspensió de president del Parlament, com li ha passat a Laura Borràs.