Lexconseller de Salut, Boi Ruiz, comparteix les demandes dels metges que avui fan vaga perquè creu que s'han de millorar les condicions de treball i a la retribució: "No és discutible". Ruiz matisa que cal fer-ho de manera progressiva i que cal discutir el com: "El metge ha de millorar les seves condicions econòmiques, de manera progressiva i acordar un calendari". L'exconseller també creu que les càrregues de treball han de millorar a llarg termini: "No avui per demà i establir un horitzó per modificar-les".

“☕ Boi Ruiz defensa que els metges millorin les condicions econòmiques i les càrregues de treball, però de manera progressiva.



��️ "El que és discutible és el com, la major no és discutible".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2023

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Boi Ruiz recorda que no va tenir cap vaga durant el seu mandat i considera que els motius per l'aturada dels metges "són permanents" i recorda que el primer conseller de l'època de Josep Tarradellas, -Ramon Espasa- ja va dir que el sistema de salut català "té una mala salut de ferro". Ruiz argumenta que el model sanitari català funciona perquè paga als professionals "per sota de la mitjana europea" i també la despesa en medicaments i les inversions estan per sota de la mitjana europea.

“☕ Boi Ruiz creu que els motius de la vaga de metges són "motius permanents".



��️ "El nostre sistema de salut té una mala salut de ferro"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2023

Treure recursos d'altres o més impostos Per l'exconseller augmentar la despesa en sanitat suposa reduir-la en altres partides o bé tenir més llistes d'espera i endeutament: "No té més solució que posar més recursos de manera progressiva i fer-ho, o bé en detriment d'altres o amb una política impositiva". Boi Ruiz explica que el model sanitari es basa en l'antiga Seguretat social dels anys 80 i que reiteradament es diu que s'augmentarà el percentatge del PIB en sanitat: "Sempre diem que posarem més diners, no acabem mai posant més diners". “☕ Boi Ruiz destaca que augmentar la despesa en sanitat significa reduir en altres llocs.



��️ "Sempre diem que posarem més diners, no acabem mai posant més diners".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2023