Jaume Giró: "No son uns bons pressupostos"

Jaume Giró celebra l'aprovació dels comptes catalans, però sosté que "no són uns bons pressupostos": "Ha de ser sensible a les problemàtiques. La inflació ens està emprovin". L'exconseller d'Economia i Hisenda defensa que ERC ha signat uns pressupostos que van "en contra del seu ADN": "El que veiem a l'escenari no és tota la realitat. Pot passar de tot". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga defensa que Illa ha estat el primer sorprès de com el president Aragonès ha "modificat dinàmicament els seus principis". Creu que el líder del PSC "s'ha quedat sense marge" i ha hagut de dir 'sí' al pressupost en veure que al Govern els deien "que sí a tot": "L'única raó és preservar la presidència".

El membre de l'executiva de Junts per Catalunya no tanca la porta a que el partit doni suport als pressupostos: "No és una decisió personal, ho debatrem amb l'executiva". Giró critica que els "prejudicis ideològics d'ERC i comuns" han fet "impossible" posar en marxa les seves polítiques "a favor del benestar de tots": "Són dues formacions que cada cop s'assemblen més". I lamenta que ERC hagi acceptat al PSC coses que a ells no els haurien acceptat.

Creu que fa molt temps que no hi ha unitat independentista i diu que tornaria a donar suport a un govern sobiranista a Catalunya, encara que "no va sortir bé": "Hem de donar totes les oportunitats per preservar la unitat sobiranista. Sense renunciar al model de país de cadascú". "El Govern actual és pitjor que amb les conselleres i consellers de Junts", afegeix. A Jaume Giró li agradaria ser president de la Generalitat de Catalunya? "Qualsevol que es dedica a la política aspira a tenir la responsabilitat màxima", defensa.