Gerardo Pisarello: "No estem lluny de l'acord per la llei"

El secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, creu que la crisi actual per les discrepàncies en la reforma de la llei del 'només sí és sí', "no és ni de lluny la més greu" que ha afrontat el Govern de coalició: "S'arribarà a un acord amb la llei. Les diferències no són tan importants". Pisarello afirma que és una llei d'avantguarda perquè col·loca les víctimes i el consentiment al centre de la llei i qüestiona comportaments sexistes "arrelats" i per això troba resistències: "Hem de mantenir la calma. Estem discutint com fem que el consentiment continuï sent central".

"Hi ha un interès mediàtic" per fer veure deficiències En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Pisarello diu que el Govern de coalició discuteix si la violència i la intimidació han de "desplaçar" el paper del consentiment: "La violència i la intimidació poden aparèixer com a agreujants". Gerardo Pisarello rebutja fer autocrítica amb relació a l'aprovació de la llei del "només sí és sí" i diu que les penes ja són molt altes i els casos de revisions a la baixa de penes són molt puntuals: "Aquesta llei s'ha discutit al Parlament, es va aprovar amb majories claríssimes i tothom considerava que era una llei bona". Pisarello afirma que hi ha un interès mediàtic per fer veure deficiències a la llei: "Els sectors conservadors tenen interès a parlar d'això per no parlar que l'economia va bé". “☕ Gerardo Pisarello creu que la dreta se sent "molt còmode" parlant només de la llei del 'només sí és sí', per no parlar d'economia o la "destrossa dels serveis sanitaris de Madrid" | @EnComu_Podem @G_Pisarello



"Aeroport, B40 o Hard-Rock són una foto del passat" Amb relació a l'acord de pressupostos a Catalunya, Gerardo Pisarello defensa que l'acord i els macroprojectes que van introduir-hi els socialistes "són dues coses diferents" i avança que els Comuns "sortiran al carrer" en contra de l'ampliació de l'aeroport, la B40 i el Hard-Rock: "Ens hem oposat als macroprojectes des d'un primer moment". Pisarello afirma que "la foto" de Salvador Illa defensant els macroprojectes és "una foto del passat" i no del "futur": "No m'agradaria sortir en aquesta foto". “☕ Gerardo Pisarello creu que la foto de Salvador Illa defensant els macroprojectes és "una foto del passat" i no del "futur" | @EnComu_Podem @G_Pisarello



