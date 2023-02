L'expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, descarta la formació d'un nou tripartit al Govern de la Generalitat "a curt termini" perquè no hi ha el mateix context que quan es va acordar aquesta fórmula amb Montilla com a president: "Estem en un altre moment. L'utilitzen com a element de distracció". En aquest sentit, l'expresident destaca que un Govern com el tripartit requereix feina prèvia i "molta coincidència": "El Govern que vaig presidir no va perdre mai una votació al Parlament i va aprovar sempre el pressuposot abans de final d'any".

Montilla descarta que l'acord de pressupostos amb els socialistes sigui la base per una nova majoria d'esquerres al Parlament i no descarta acords puntuals: "El PSC va guanyar les eleccions i va oferir des del primer moment pactar el pressupost per responsabilitat".

"Veig difícil que aguanti fins a finals de legislatura" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Montilla considera que s'ha fraccionat el mapa polític català i que 'eix nacional ha predominat des del 2012. Montilla posa en dubte que ara agafi el relleu un eix d'esquerres perquè "ERC ni està en condicions de fer una proposta d'un govern d'esquerres, ni un pacte de legislatura". Montilla considera que des que es va trencar la majoria que va fer president a Aragonès "ERC de moment guanyen temps" mentre se celebren les eleccions municipals el maig: "Veig difícil que aguanti fins a finals de legislatura".

"ERC continua tenint una certa por a Junts" José Montilla no descarta tampoc un apropament d'Esquerra cap a Junts a mesura que avanci la legislatura perquè els republicans només comptem amb 33 diputats: "No descarto que acabin refent ponts amb Junts. Continuen tenint una certa por a Junts". L'expresident diu que té dubtes sobre el que farà ERC i li recorda que cadascú "és presoner de la seva història" en referència al procés català. Montilla creu que ERC no trencarà amb aquesta història tan recent i descarta un govern d'esquerres: "En un futur no ho sabem, però a curt termini no".

"Els indults tenen un cost per Pedro Sánchez" José Montilla diu que els indults i la reforma del Codi Penal tindran "un cost" pels socialistes: "Té un examen aquest any i no sé si això ha anat molt bé a les Espanyes". Montilla diu que les enquestes indiquen que tindrà un cost electoral pels socialistes i que hi ha gent "que no ho entén" però argumenta que governar és arriscar: "Vol dir que Sánchez ha guanyat molts vots?". “☕ @JoseMontillaA diu que els indults i la reforma penal tenen "un cost" pels socialistes.



��️ "Vol dir que Sánchez ha guanyat molts vots? Això és arriscar".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/rkQI2iMJRC“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 8, 2023