José Montilla: "No veig un tripartit a l'horitzó"

José Montilla descarta un nou Govern tripartit com el que va presidir i creu que s'utilitza com a element de distracció: "Estem en un altre moment. L'utilitzen com a element de distracció. No veig a l'horitzó un govern d'aquestes característiques", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que un govern com el tripartit requereix feina prèvia i "molta coincidència". El 128è president de la Generalitat de Catalunya, creu que està canviant el període de "fraccionament" del mapa polític català on l'eix nacional ha predominat, però posa en dubte que a partir d'ara s'imposi més l'eix esquerra-dreta: "El Govern intenta guanyar temps", insisteix, però "difícilment" podrà aguantar fins al final de la legislatura.

D'altra banda, defensa que Oriol Junqueras està fora de la presó "en gran part" gràcies als socialistes i al govern espanyol. Insisteix que el PSC no està a favor d'un referèndum perquè "no és possible legalment" i per "raons de fons". Diu que els indults i la reforma penal tenen "un cost" pels socialistes: "Vol dir que Sánchez ha guanyat molts vots? Això és arriscar". Veu "un error polític" en la sortida de Junts del Govern i assenyala la "pèrdua de poder i influència" que "té riscos". I relaciona la marxa de Collboni de l'Ajuntament per dedicar-se a la campanya amb "moviments" com els de Trias o Maragall.