Reguant explica com cinc mesos després de la investidura de Pere Aragonès, la que la distància entre CUP i Govern es va fer evident: "Aprovava les propostes del PSC i votava en contra de la CUP, es veien les seves aliances" La portaveu de la CUP retreu a Esquerra haver usat molt "la retòrica" de la CUP com a soci preferent, però no hi ha hagut voluntat "més enllà d'això".

La portaveu de la CUP rebutja l'acord de claredat proposat pel Govern d'ERC i recorda que l'Estat ja li va dir que no : "En algun moment hi haurà d'haver una negociació multilateral , però ara no estem en aquesta fase. És on veiem coixa i limitada la proposta d'ERC".

A més, acusa el Govern d'ERC de fer "el que li diem que no faci: propaganda " i retreu a Junts per Catalunya haver usat també el concepte del 52% per pactar "d' esquena a tothom " l'ampliació de l'aeroport : "Això no és avançar cap al dret a l'autodeterminació".

Reguant considera que no hi hauria molta diferència entre Pere Aragonès o Salvador Illa com a president de la Generalitat: "Ara, a febrer de 2023 no investiríem a Pere Aragonès". En aquest sentit, afegeix que no se senten traïts però sí decebuts .

"No anirem a les portes del TSJC per Laura Borràs"

Reguant defensa que la CUP no es manifestarà divendres per fer costat a Laura Borràs a les portes del TSJC per no "barrejar les coses" i afegeix que el seu cas no té a veure amb el procés, tot i reconèixer que es pot haver agreujat per ser qui és: "Molt probablement s'ha vist amplificat, però l'origen no té a veure amb la repressió".





Considera que Laura Borràs hauria d'haver renunciat a la presidència del Parlament, per bé que "està en el seu dret de no fer-ho" i recorda que la CUP no hi va votar a favor per la previsió "que podríem arribar a la situació que hem arribat".