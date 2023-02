Gerardo Pisarello: "No estem lluny de l'acord per la llei"

Gerardo Pisarello confia que hi hagi acord entre PSOE i Unidas Podemos per la reforma de la llei del 'només sí és sí': "No estem lluny". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que el govern de coalició discuteix si la violència i la intimidació han de "desplaçar" el paper del consentiment. El secretari primer de la Mesa del Congrés veu "desafortunades" les paraules de la ministra Llop plantejant que "la prova de la ferida desplaçava el consentiment" i diu que "molta gent" del PSOE s'ha sentit "contrariada" per aquestes declaracions. El diputat per En Comú Podem, considera "molt important" arribar al 8 de març amb un acord per la reforma de llei del 'només sí és sí', tot i "l'oposició reaccionària" de la dreta. Creu que el problema no és "exclusivament de la llei" del 'només sí és sí', sinó del període de transició, i crida a la calma davant "l'alarma social".

D'altra banda, explica que hi ha una discrepància "molt concreta" amb els gossos de caça en la llei de benestar animal. Defensa que els acords per pressupostos i pels macroprojectes "són dues coses diferents" i creu que la foto de Salvador Illa defensant els macroprojectes és "una foto del passat" i no del "futur". I destaca que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit suspendre i no trencar les relacions amb Israel: "Està adreçada fonamentalment al govern"