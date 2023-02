El conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep González Cambray, assegura que aquesta legislatura es revertiran totes les retallades si s'arriba a un acord amb els sindicats: "El continuen tenint sobre la taula". En aquest sentit, Cambray ha posat més pressió sobre els sindicats i creu que "no és el moment" de les mobilitzacions de la comunitat educativa i demana deixar treballar els centres: "Sempre hi ha un percentatge de gent a qui no li agraden els canvis, per molt bons que siguin per l'alumnat".

"Del tot lògic que Junts votés a favor del pressupost" Josep Gonzàlez-Cambray veuria "del tot lògic" que Junts per Catalunya votés a favor del pressupost de la Generalitat perquè "la base era del conseller Giró" i suposaran 575 milions d'euros més pel Departament: "Posant el país per davant, haurien de ser votats a favor". “☕ Josep Gonzàlez-Cambray veuria "del tot lògic" que Junts votés a favor del pressupost | @JosepGCambray @educaciocat @Esquerra_ERC



��️ "La base era del conseller Giró. Posant el país per davant, haurien de ser votats a favor"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga pic.twitter.com/WoS3zluMCR“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 6, 2023