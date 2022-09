Encetem un nou curs escolar a Catalunya. Enguany ho fem amb molts canvis, novetats i reptes respecte als cursos anteriors. Començarà sense conflicte amb els sindicats, ja que queden desconvocades les vagues després que els mestres hagin acceptat l'última oferta del departament.

Per tant, a partir del gener, s'incorporaran 3.500 docents més gràcies a la partida de 170 milions d'euros que Educació ha posat sobre la taula.

Nova data d'inici del curs La nova data d'inici és la principal novetat d'enguany. Aquest 5 de setembre començaran l'escola els alumnes d'infantil i primària. Els de secundària, batxillerat i Formació Professional ho faran el dia 7. Aquest avançament del calendari ha generat força disputes entre els sindicats de mestres, que s'hi oposen, i la conselleria d'Educació. La mesura s’ha pres amb l’objectiu d'equiparar l’escola catalana amb la resta de països europeus. Així, el curs 2022-2023 tindrà 176 dies lectius. Calendari escolar 2022-23 RTVE.CAT Com a protesta per aquesta decisió, els sindicats van convocar una vaga d’educació de 5 dies al mes de març i, després, una altra de quatre dies al maig i juny.

Jornada intensiva al setembre Un altre fet mai vist abans és iniciar el curs amb jornada intensiva. El govern català ha decidit implantar-la durant tot el mes a tots els centres educatius siguin públics, concertats o privats. L’alumnat començarà les classes a les 9 h i les acabarà a les 13 h.

I si no puc recollir el meu fill a les 13 h? Els alumnes tindran la possibilitat de quedar-se a dinar a l’escola. A més, els centres educatius oferiran activitats extraescolars i de lleure fins a les 16:30 h gratuïtes. El conseller ha justificat aquest canvi en el calendari escolar per “millorar la conciliació i amb una perspectiva de gènere, pensant en les famílies monoparentals.” Educació aclareix que els nens podran quedar-se a l'escola a la tarda al setembre sense cost Això ha requerit trobar monitors "de sota les pedres". Segons Educació el 98% d'escoles ja ho tenen resolt. A la Fundació Pere Tarrés no han parat en tot l'estiu de fer cursos. Al llarg de l'any formen a unes 2.000 persones i la demanda aquest estiu ha augmentat un 5%. “�� Les novetats del curs escolar inclouen jornada intensiva al mes de setembre amb temps de lleure educatiu a la tarda.



Això ha requerit trobar monitors "de sota les pedres"



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 31, 2022

Vacances de Nadal i dies de lliure disposició Més novetats respecte al calendari. Les vacances de Nadal del curs escolar 2022-23 començaran un dia abans, és a dir, el 21 de desembre. A més, les escoles de Catalunya disposaran d’un dia més de lliure disposició. Per tant, passaran de tenir-ne tres a tenir-ne quatre. D’aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d’hores lectives. Cambray ha afirmat que implicarà un “millor repartiment del temps lectiu i de descans”.

Reducció de ràtios Aquest curs també serà el primer en què es reduiran els alumnes per aula a P3. Això es traduirà en 20 o menys alumnes per aula. La intenció és que la reducció de ràtios es vagi desplegant progressivament a la resta de cursos a mesura que passin els anys. La conselleria pretén que l’any 2030 s'hagin reduït les ràtios a totes les aules, per tal de tenir menys alumnes per professor a les classes d’escoles i instituts.

P2 gratuït També a partir d'aquest curs el P2 serà gratuït. Malgrat un increment de la matrícula, aquesta gratuïtat no ha disparat la demanda per accedir a les bressols a Barcelona. A banda, la Generalitat de Catalunya també subvencionarà les escoles bressol privades.

Nou currículum Aquest curs 2022-23 també entrarà en vigor nou currículum a primària, secundària i batxillerat. L’objectiu és que l’ensenyament passi a ser més competencial i que es treballi més transversalment, de manera que les fronteres entre assignatures siguin més permeables. Els centres educatius tindran més hores d’autonomia per decidir quines assignatures volen potenciar més. Pel que fa al batxillerat, també torna a aparèixer el concepte ‘competencial’. És a dir, que els alumnes no seran tan avaluats per la seva capacitat memorística, i sí per si entenen bé els conceptes o si fan una bona recerca d’informació, per exemple.

Contra la segregació escolar També serà un curs en què s’apliquen les mesures derivades del Decret d’admissió per a la distribució equilibrada de l'alumnat vulnerable, on l’alumnat d’I3 i de 1r d’ESO tindran els recursos necessaris associats a la seva escolarització. En aquest sentit a Barcelona es manté el Pla de xoc contra la segregació escolar, que es va iniciar ara fa 5 cursos en un principi per a I3 i 1r d’ESO, i que el curs passat va arribar ja a 1r de primària i tota la secundària. Un Pla de xoc amb el que també es continuarà dotant de recursos econòmics per a l’escolarització a l’alumnat en situació de vulnerabilitat d’I4, I5, 1r de primària i 2n, 3r i 4t d’ESO.