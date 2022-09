El Departament d’Educació ha acceptat reduir una hora lectiva a tots els docents a partir del mes de gener si hi ha acord per desconvocar les vagues. Aquesta era la principal línia vermella que plantejaven els sindicats que hauran d'oferir una resposta aquesta tarda. El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, s'ha mostrat "convençut" que l'acceptaran.

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, s'ha mostrat "convençut" que aquesta tarda els sindicats acceptaran la darrera proposta del Departament.



"No contemplem un escenari en què no hi hagi acord"



➕ Info: https://t.co/dgno4Dbwc8 pic.twitter.com/DBL00nRccT“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2022

D’aquesta forma, els mestres tornarien a l’horari que tenien abans de les retallades, amb una hora lectiva menys. Inicialment, Educació va plantejar fer-ho de moment a Primària aquest curs i deixar la Secundària per al curs següent, però els sindicats no ho van acceptar i van mantenir les vagues, previstes per al 7 i el 28 de setembre.

3.500 mestres més Educació ha posat sobre la taula de negociació una partida de 170 milions d'euros que permetria contractar més de 1.400 mestres i 2.000 professors. Amb aquest augment, les plantilles deixarien de fer una hora lectiva setmanal per dedicar-se a tasques de coordinació. En qualsevol cas, si els representants de mestres i professors accepten l'oferta, els canvis no seran vigents fins al gener del 2023. Els principals sindicats d'educació reclamaven la retirada d'una hora lectiva per als docents de primària i secundària, la reducció de ràtios més enllà de P3 i acabar amb els nous currículums i el decret de plantilles.