01:17

Queda poc perquè comenci un nou curs escolar a Catalunya. Enguany ho fem amb molts canvis i novetats respecte als cursos anteriors.

El curs escolar començarà dilluns vinent amb menys alumnes, més professors, i sense mascaretes. També sense vagues ni protestes, per ara, dels mestres, després que ahir a la tarda els sindicats i el departament d'Educació arribessin a un acord.

Un acord que satisfà la principal demanda dels mestres, que és la recuperació de l'horari lectiu dels docents d'abans de les retallades. Es redueix així una hora lectiva a partir del 2023 i s'incorporen 3.500 docents, una altra de les grans peticions. Un acord, però, que segons els sindicats no serà l'únic.

Depèn de com evolucionin les negociacions amb el departament respecte a la resta de reivindicacions, no descarten convocar noves mobilitzacions.

Tot a punt, doncs, perquè comenci un curs que, segons el Departament, no aplicarà el 25% de castellà, tot i que la nova normativa impulsada des del Govern està en mans del Tribunal Constitucional | Maria Huguet