Les escoles rurals, on més ha costat trobar monitors per les tardes de setembre

01:17

Les escoles rurals de Lleida és on més ha costat trobar professionals de l'educació per les activitats extraescolars de les tardes de setembre.

La tornada a l'escola no és igual, en funció del territori. Per exemple, a les escoles rurals els ha costat de trobar monitors per a les activitats extraescolars de la tarda, aquest mes de setembre d'horari intensiu. A Lleida, la demarcació on hi ha més escoles rurals: INFORMA: JOANA SENDRA.