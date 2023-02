Gonzàlez-Cambray: "Revertirem retallades si tenim acord"

Josep Gonzàlez-Cambray assegura que aquesta legislatura s'acabaran de revertir les retallades del sistema si els sindicats s'acullen a l'acord que "continuen tenint sobre la taula". El conseller d'Educació de la Generalitat no es considera un conseller molt criticat perquè "el sistema educatiu és molt sensible als canvis": defensa que sempre hi ha un percentatge de gent a qui no li agraden els canvis "per molt bons que siguin per l'alumnat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu "possible" que ara fes diferent l'anunci de l'avançament escolar i assegura que enguany es mantindran les dates d'inici del curs. Sosté que les úniques "dades reals" sobre les vagues són les d'Educació: "No és el mateix aquests números que si haguessin estat uns altres". Creu que "no és el moment" de les mobilitzacions de la comunitat educativa i demana "deixar treballar tranquil·lament els centres". Veuria "del tot lògic" que Junts per Catalunya votés a favor del pressupost: "La base era del conseller Giró. Posant el país per davant, haurien de ser votats a favor". I defensa l'augment de la partida a l'escola concertada per lluitar contra la segregació.