Lluís Rabell: "No em veig en un govern amb Junts"

Lluís Rabell reconeix que no es veu part d'un govern amb Junts: "Tant per l'opció ideològica com pel biaix social. És la dreta nacionalista". El membre de la llista del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, justifica els vots de Manuel Valls per fer alcaldessa Ada Colau i aplaudeix que els socialistes el convencessin l'any 2019: "Va votar al mal menor enfront d'Ernest Maragall". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que Colau se sent molt còmode en la "simplificació": "Tenim una 'comunovergència'. El dinar Colau-Xavier Trias era una mena de pacte d'agressió mútua necessària", assenyala. L'exdiputat dels comuns al Parlament, considera que diu que Trias és el candidat de Puigdemont i de la vella Convergència: "Puigdemont representa l'embogiment d'una part de Convergència. Trias té un problema". Defensa que la renúncia de Collboni va ser un pas "molt lògic" i "és el que havia de fer": "No pot fer campanya com a tinent d'alcalde, l'alcaldessa sí", justifica. Veu com una "ocurrència" la pista sobre el mar de l'aeroport del Prat, creu que no és "rigorós ni de rebut". Insisteix que cal "canviar de lideratge" a Barcelona perquè hi ha "esgotament i desgast": "La gestió de Colau té aspectes que tensionen molt". Assenyala que hi ha unes "reaccions molt exagerades anti-Colau". I reivindica que continua tenint les mateixes conviccions i no ha canviat ideològicament