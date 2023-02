Renfe ha començat la fase de prova de la nova línia d'alta velocitat entre Barcelona i la ciutat francesa Lió, una connexió que la companyia espera que estigui a punt abans de l'estiu. La línia farà parada a Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes, Valence i, finalment, Lió.

Les noves circulacions per part de Renfe apareixen després que l'acord que tenien amb l'operadora pública francesa SNCF arribés a la seva fi el desembre de 2022. Les dues empreses estaven en cooperació des del 2013 i ara passen a ser competidores. És per això que Renfe està buscant ampliar la seva oferta per la xarxa francesa.

Aprendre el trajecte Les proves van començar el passat 16 de gener gràcies al permís que va rebre Renfe per part de les autoritats franceses. Aquest certificat de seguretat, però, només dona permís per operar en línies concretes. L'empresa està fent una marxa de simulació, on tres maquinistes de Renfe aprenen el recorregut i després passaran a ser els formadors de la resta de la plantilla que faran el trajecte en un futur. Un dels problemes que els maquinistes es troben és que s'han d'aprendre tres reglaments diferents per poder circular fins a Lió o Marsella, ja que la via canvia entre alta velocitat i línia convencional durant el trajecte. La connexió amb Lió i Marsella arribarà progressivament en les 28 circulacions setmanals un cop acabi el període de prova i la formació dels maquinistes. Renfe també espera poder oferir la circulació Barcelona-París, connexió que ara només està fent la companyia ferroviària francesa SNCF, abans de l'estiu.