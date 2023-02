La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, demana fer valdre la importància de la taula de diàleg entre el govern de la Generalitat i el govern central per tal de donar una solució política al 'procés': "Hem fet molt bé en obrir la via del diàleg. Ha servit per recuperar relacions normalitzades". Rodríguez assegura que aquest tipus de reunions dins d'aquest marc "no està prevista, no està a l'agenda", tot i que no descarta tornar a reunir-se "si és necessari". Isabel Rodríguez demana als partits del 'procés' no crear més preocupacions als ciutadans amb problemes polítics: "La societat catalana que va patir la fractura no ho ha de tornar a passar".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Rodríguez ha insistit a donar per recuperades i "normalitzades" les relacions tant socials com institucionals amb la Generalitat. Isabel Rodríguez afirma que la situació a Catalunya res a te a veure amb la de fa sis anys i reclama diàleg també a Catalunya. Rodríguez valora l'acord de l'última taula de diàleg perquè suposa que les discrepàncies no han de sortir del marc de la Constitució: "Així ho vam signar a la passada mesa al juliol".

A Carles Puigdemont li recomana tornar La ministra portaveu fa valdre la reforma del Codi Penal per homologar-lo als tipus penals d'altres països de la Unió Europea. Amb relació a la causa contra Lluís Salvador i Josep Maria Jové, Rodríguez recorda que els fets pel que els imputen "tenen una reprovació al Codi Penal" i que Espanya és una democràcia plena que implica el respecte als diferents poders. Isabel Rodríguez reconeix que abans de la reforma penal era complicat demanar l'extradició de Carles Puigdemont i li recomana tornar i fer front a les seves responsabilitats: "Els fets eren delicte aleshores i ara".



��️ "No era un problema polític, es van cometre fets constitutius de delictes".



�� https://t.co/MrTxQlo94k

Isabel Rodríguez assegura que després de la reforma un nou intent de secessió sense violència, com va passar l'octubre del 2017 no quedaria impune: "Hi ha instruments com el 155 o el delicte de rebel·lió".