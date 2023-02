L'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, diu que ERC va fer un "canvi d'estratègia més radical" després del 2017 i que no funciona: "Ha tingut una aposta unilateral per la taula de diàleg que està fent bastanta figa". Elisenda Paluzie recrimina a ERC negociar la reforma del Codi Penal perquè és "acceptar que el que es va fer l'octubre del 2017 era delicte": "Estan negociant que la gàbia en què estem sigui més gran". Paluzie diu que la reforma judicial acabarà perjudicant els moviments socials: "Ja vam alertar del risc de la modificació del delicte de desordres públics, anirà contra l'activisme de base".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de la La 2 i Ràdio 4, Gemma Nierga li ha preguntat a Paluzie que si pogués parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, què li diria. Paluzie detalla: "Li diria: 'Sou a temps de rectificar. Això no funciona, desmobilitza i no dona resultats'".

"Els 13 que han dimitit no arriben al 20%"

Paluzie treu importància a l'escissió d'aquest cap de setmana de l'ACN i considera que l'actual presidenta, Dolors Feliu, no ha de deixar la presidència de l'ANC perquè manté la majoria en el Secretariat: "En una direcció de 70 persones, els 13 que han dimitit no arriben al 20% de la direcció". Paluzie recorda que dins l'ANC hi ha mecanismes com la moció de cesura per fer fora la presidenta i defens que Feliu no ha perdut la majoria. Elisenda Paluzie acusa els crítics de l'ANC d'"anar directament a parlar amb la premsa": "Ha tingut tanta repercussió en premsa per aquest element de la llista cívica".