El diputat pel PSC al Congrés dels Diputats, José Zaragoza, José Zaragoza afirma que la reforma del Codi Penal penalitzaria un nou Procés com el de 2017 perquè ha canviat el tipus de delicte: "No és veritat el que diu Marchena, si comets un delicte tindrà conseqüències". Zaragoza diu que va expressar una "opinió subjectiva" i assenyala que la posició de Manuel Marchena, "no estava dins la part de la sentència". José Zaragoza diu que no vol polemitzar amb un jutge i evita qualificar de política l'"opinió" de Marchena. "No sé, ell sabrà" si era política.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, José Zaragoza defensa que els fets del 2017 a Catalunya eren delicte el 2017 i "continuen sent delicte avui".

Adaptar la llei als països que han negat l'extradició de Puigdemont José Zaragoza argumenta que la reforma del Codi Penal busca adaptar la legislació espanyola a l'europea i concretament apunta als països que han negat, fins ara, l'extradició de Carles Puigdemont: "Hem europeïtzat la legislació a Alemanya, França, Itàlia, Bèlgica i Suissa, els que van negar l'extradició de Puigdemont". Zaragoza afirma que el 'Procés' ha portat el desastre i exigeix als independentistes que acceptin "que van mentir i van enganyar la gent".



