José Zaragoza: "No és veritat el que diu Marchena"

José Zaragoza acusa el jutge Marchena de mentir quan diu que un nou intent d'independència a Catalunya quedaria impune després de la reforma penal: "No és veritat el que diu Marchena. És una opinió subjectiva. No estava sentenciant". El diputat del PSC al Congrés diu que fa "la seva interpretació" i nega que sigui una amnistia. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa que els fets del 2017 a Catalunya continuen sent delicte i que han "ajustat la legislació espanyola als països que van denegar l'extradició de Puigdemont".

Assegura que Unidas Podemos no els ha fet ara una proposta formal sobre la reforma de la llei del 'només sí és sí', sinó que ha demanat una reunió. Diu que no negociaran amb PP la proposta de reforma. Creu que no ha estat una de les "més afortunades" i critica que "l'orgull de no reconèixer que t'equivoques" sigui un "adversari de l'eficàcia": "No crec que hagi sigut una gestió brillant, per dir-ho d'una manera amable". Descarta la repetició d'un tripartit a Catalunya perquè aleshores ERC no defensava un referèndum. I acusa els republicans d'haver enganyat a Junts i la CUP per tenir la presidència: "Els va prometre coses que després no va fer"