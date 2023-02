El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, insisteix que l'esmena a la totalitat de Junts als pressupostos és una esmena al president Aragonès i demana una "reflexió interna" a Esquerra Republicana de Catalunya: "ERC no ha complert els pactes, no són de paraula, no són de fiar". Rius considera que els pressupostos "no són bons pels catalans": "Continua carregant amb més impostos, no s'ha volgut donar ajuts als petits comerciants o es congela l'acció exterior". Josep Rius diu que l'esmena a la totalitat ha estat una esmena a Pere Aragonès perquè és president per un acord amb Junts i la CUP i pacta ara amb el PSC "amb conformisme autonomista".

Josep Rius creu que l'estirament de mà d'ahir de la consellera Natàlia Mas per sumar a Junts als pressupostos no és sincer: "ERC ha decidit que Junts no sigui el seu soci prioritari".

'Coge el dinero y corre' En una entrevista al 'Cafè d'idees' a La 2 i Ràdio 4, Josep Rius creu que va ser un encert sortir del Govern de coalició perquè ERC "només volia complir la seva part de l'acord i va cessar al vicepresident". Rius afegeix que el dia d'avui, reeditarien el pacte, però demanarien més garanties per evitar que Pere Aragonès "es negués a complir el pacte" que l'havia fet president: "Va ser una miqueta de 'Coge el dinero y corre' i es va desentendre dels pactes amb Junts i la CUP". “��️ "Va ser una miqueta de 'Coge el dinero y corre'"



