Josep Rius: "ERC no són de paraula, no són de fiar"

Josep Rius demana una reflexió interna a ERC perquè considera que els republicans no han complert els pactes, després d'agafar els seus vots i els de la CUP: "No són de paraula, no són de fiar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, justifica que l'esmena a la totalitat als pressupostos s'ha fet a Aragonès perquè ha passat de la majoria independentista que el va fer president a un "conformisme autonomista". Tot i això, creu que no va ser un error sortir del Govern, però admet que ara buscarien "més garanties": "ERC només volia complir la seva part de l'acord", retreu el vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya. El diputat del Parlament creu que l'estirament de mà de la consellera per sumar Junts als pressupostos no és sincer: "ERC ha decidit que Junts no sigui el seu soci prioritari"

D'altra banda, no contempla un escenari on Trias doni els vots a Collboni per evitar una nova alcaldia de Colau, però diu que faran "el millor per la ciutat" si es dona el cas. Confia en l'absolució de la presidenta del partit i creu que és un cas de "repressió": "Si Borràs no fos una líder independentista, avui no hi hauria aquest judici". Defensa que "tot el gruix" de Junts va anar a donar suport a Laura Borràs a les portes del TSJC i que Trias té "una agenda molt plena". Sosté que Borràs va "encarrilar" que els privilegis dels funcionaris del Parlament s'ajustessin i confia que la Mesa hi continuï treballant. Acusa el Suprem de fer "manifestacions polítiques" en la revisió de penes després de la reforma penal: "A qui no li ha sortit bé aquesta estratègia és a ERC", afegeix. I defensa la tasca de Jordi Pujol tot i els seus "clarobscurs": "Pujol és un referent a la història de Catalunya".