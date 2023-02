Aquest dimarts s'ha reprès el judici a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i a altres dos acusats de falsedat i prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per acabar les qüestions prèvies. Una de les decisions que ha pres el tribunal format per Fernando Lacaba, María Jesús Manzano i Jesús María Barrientos, Borràs no declararà el dilluns, com estava previst, sinó al final del judici tal com demanava.

De moment, el judici no se suspèn perquè la defensa de Borràs, l'advocat Gonzalo Boye, argumentava indefensió per les indeterminades de fiscalia, però el tribunal les ha expulsat del procés. Boye prèviament ha al·legat que fiscalia va obrir unes diligències indeterminades quan la causa ja estava judicialitzada i va fer almenys quatre requeriments: "És greu i ens situa en escenari de molta por. Fiscalia s'ha arrogat competències de la sala".

El tribunal sí que accepta una modificació en l'escrit de fiscalia que Boye considera que "ens deixa venuts". Es tracta d'una junta de govern de l'Institut de Lletres Catalanes de 13 març 2013 que inicialment no constava).

Respecte dels mossos citats, declararan com a testimonis, però també podran ser interrogats com a perits (són els que van participar en l'adquisició de proves: mails, enregistraments...)

Sobre la resta de qüestions prèvies plantejades el divendres, el tribunal es pronunciarà el dilluns probablement, de la declaració d'Isaïes Herrero (amic de Borràs suposat beneficiari dels contractes) es podrà deduir si hi ha pacte amb fiscalia: si confessa i inculpa a Borràs a canvi de rebaixa en petició (ara 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació).