Arrenca el judici al TSJC contra Laura Borràs

Laura Borràs s'asseu aquest divendres al banc dels acusats en la causa per presumptament fraccionar 18 contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Fiscalia ha intentat arribar a un pacte amb els altres dos acusats, Isaías H i Andreu P, per rebaixar les seves condemnes a canvi de confessar. A més, inculparien Borràs, complicant així la seva situació judicial.

Precisament, Borràs ha anunciat aquest mateix dijous al vespre que ha decidit "fer una pausa" de la seva vida pública. En un missatge a través de twitter ha assegurat que vol centrar-se en la defensa de la seva innocència. Aquesta decisió implica que mentre duri el judici no participarà ni a actes públics ni a les xarxes.

Fiscalia demana 6 anys de presó

Ara com ara, l'acusació pública demana tant per a ells com per a la presidenta suspesa de la cambra catalana sis anys de presó per falsedat documental i vint-i-un anys d'inhabilitació per ocupar càrrec públic. A banda, demana una multa de 144.000 euros per a Borràs i una altra de 72.000 euros per a Herrero.

La Fiscalia considera que Borràs va adjudicar a Herrero tasques per valor de 335.000 euros, però que les hi van pagar en factures que no superaven els 18.000, de tal manera que s'esquivava l'obligatorietat de convocar concursos públics per a quantitats superiors a aquesta.