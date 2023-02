El portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, diu que l'any 2017 hi va poder haver un "conflicte bèl·lic" a Catalunya per l'enfrontament entre catalans que s'estava covant als carrers. Martín Blanco compara la situació a Catalunya amb la que es vivia a Ucraïna abans de la guerra amb Rússia: "Ucraïna abans de la invasió russa no era tan diferent".

Matin Blanco, explica que sabia que la democràcia espanyola és més forta, però "com molts catalans" va patir aquells dies de 2017 que afegeix, van ser "molt durs, difícils i tristos per a les famílies catalanes".

Sosté que hi ha un tripartit "de facto" entre ERC, PSC i comuns Martin Blanco qualifica de "funest" el tripartit que va governar a Catalunya entre els anys 2003 i el 2010 i creu que "ara tenim una mena de tripartit "de facto" entre ERC, PSC i comuns. Martin Blanco critica que el PSC hagi aprovat els pressupostos a ERC perquè podrà destinar 1.200 milions d'euros a "despeses supèrflues" com les oficines "polítiques" a l'exterior o la llengua a l'ensenyament: "El problema és, per fer què?".



El PSC dona el "sí" als pressupostos

Reclama al PSC posar fre "als excessos" dels independentistes Martin Blanco diu que "no li semblaria una mala notícia" el trencament dels blocs entre partits independentistes i constitucionalistes, però retreu "polítiques hispanòfobes, identitàries o xenòfobes" als independentistes: "És difícil que hi hagi una entesa". El portaveu de Ciutadans creu que l'independentisme està posposant "el pròxim embat" amb un marge de deu anys i que es fan polítiques de "separació sentimental": "El PSC hauria de posar fre".



02.39 min Polèmica pels privilègis dels funcionaris retirats del Parlament

Demanaran explicacions a la Mesa pels privilegis al Parlament El portaveu de Ciutadans avança que demanaran explicacions a la Mesa del Parlament per escatir quins casos són assumibles i quins no pel cobrament de la prima que reben funcionaris per valor d'un sou brut anual. El cas s'ha conegut un any després d'una altra polèmica amb les retribucions dels funcionaris del Parlament per les anomenades "llicències per edat". Nacho Martin Blanco afirma que no es poden mantenir privilegis inadmissibles: "No podem matar tot el que és gras, però la imatge, estèticament no m'agrada gens".



Anna Grau "una candidata extraordinària"

Martín Blanco mostra la seva simpatia per Anna Grau com a candidata de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona: "Em sembla una política de primer nivell". El portaveu de Ciutadans diu que els dos candidats a les primàries del partit, Anna Grau i l'exregidor Koldo Blanco, van fer "un molt bon debat", però admet la seva preferència per Grau: "Afrontar la molt difícil tasca de ser alcaldessa de Barcelona".



