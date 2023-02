Martín Blanco: "L'enfrontament bèl·lic s'estava covant el 2017"

Nacho Martín Blanco defensa que la situació a Catalunya no era tan diferent de l'anterior a la invasió russa a Ucraïna i que "l'enfrontament bèl·lic s'estava covant". El portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, creu que l'independentisme està posposant "el pròxim embat" amb un marge de 10 anys i que es fan polítiques de "separació sentimental". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, sosté que Jordi Sánchez i Carme Forcadell no han fet "absolutament res per la concòrdia i la convivència" a Catalunya. I diu que amb la reforma del Codi Penal la democràcia queda "sotmesa als excessos populistes" i veu els tribunals com "un fre als excessos dels governants".

D'altra banda, sosté que hi ha un "tripartit de facto" entre ERC, PSC i comuns i considera que el canvi d'ERC no ha estat "a fi de bé". Critica que el PSC aprovi uns comptes amb "1.200 milions d'euros de despesa supèrflua": "El problema no és l'acord ERC-PSC. El problema és l'acord: per fer què?", ha assenyalat. Martín Blanco diu que l'avortament no ha de ser "concebut com un dret absolut". Avança que demanaran explicacions a la Mesa pels privilegis al Parlament: "No podem mantenir privilegis que molta gent considera inadmissibles". I creu que els dos candidats del partit per Barcelona van fer "un molt bon debat", però admet les seves "simpaties" per Anna Grau.