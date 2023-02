L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que no ha fracassat la reforma del Codi Penal i assenyala la interpretació dels jutges: "La justícia està corregint al govern. Si no, no té sentit".

Forcadell assegura que la condemna del Tribunal Suprem dels quatre líders independentistes ha volgut "castigar al Govern" de Pedro Sánchez per la reforma del Codi Penal sobre els delictes de sedició i malversació: "S'han convertit en una instància política. Estan fent política".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, critica que els jutges responguin més a les "polítiques de dreta i extrema dreta" que a la composició del Congrés.





(Hi haurà ampliació...)