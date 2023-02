El dia previ a l'entrega dels Premis Goya 2023 de cinematografia, Gemma Nierga entrevista al Cafè d'Idees a tres dones candidates a un dels guardons. Estan nominades al premi a Millor Disseny de Vestuari, Millor Direcció de Producció i Millor Direcció d'Art. Totes tres expliquen la seva trajectòria professional, la seva tasca en les pel·lícules en les quals han participat i com estan afrontant aquestes nominacions: "Nervis i molt d'estrès, ja voldria que hagués passat".

Elisa Sirvent, nominada per 'Alcarràs' a Millor Direcció de Producció

Elisa Sirvent, nominada a Millor Direcció de Producció als Goya 2023 per Alcarràs recorda que va ser un repte rodar amb actors no professionals: "Al càsting havíem d'assajar amb persones que tenien altres feines i fer-ho encaixar tot això". La productora destaca també la dificultat de rodar fora de Barcelona, i com s'havien d'adaptar els factors externs de les localitzacions al rodatge: demanaven silenci per rodar enmig dels camps de fruiters.