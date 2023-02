La fiesta del cine español ya tiene todo listo para su gran noche. Este sábado, 11 de febrero, se celebra la 37 edición de los Premios Goya 2023. Una gala que podrá seguirse desde las 22.00 horas (hora peninsular) en La 1 de TVE y RTVE Play. La cita se vislumbra como colofón de un años excepcional por la gran calidad de las propuestas. As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, lidera las candidaturas con 17 nominaciones. Le siguen Modelo 77 (16), de Alberto Rodríguez; Alcarràs, de Carla Simón (11 opciones en total), Cinco lobitos, de la debutante Alauda Ruiz de Azúa (11) y La Maternal, de Pilar Palomero.

La ciudad de Sevilla se convierte, por unos días, en la capital del séptimo arte. Una ceremonia que tendrá lugar en el Auditorio Andalucía de la capital hispalense y que estará guiada por Antonio de la Torre y Clara Lago. Los actores serán los encargados de guiar un evento al que acudiran decenas de estrellas de la industria como Penélope Cruz, Carmen Maura, Maribel Verdú, Luis Tosar o Isabel Coixet. También estará allí la actriz francesa Juliette Binoche que recibirá el Goya Internacional.

Todos ellos pasarán por la alfombra roja que, este año, verá desfilar más nominados que nunca. Por primera vez en la historia de estos premios, las categorias amplian el número de aspirantes al Goya a cinco (seis en el caso de Mejor vestuario) y eso hará que sean más los participantes en esta edición. Muchos de ellos, son rostros de sobra conocidos en los que, sin embargo, hemos querido bucear un poco más para decubrir detalles y anécdotas que seguro no conocías.

9 datos curiosos que no conocías de los nominados

Penélope Cruz nominada junto a su hermano, ¿quién es?

Estamos tan acostumbrados a ver a la de Alcobendas acompañada por su hermana, Mónica Cruz, que cuando nos hablan de un familiar suyo es ella la primera que se nos viene a la cabeza, pero Penélope y Mónica tiene otro hermano y también está relacionado con el mundo del cine. Eduardo Cruz ha compartido trabajo con su hermana en En los márgenes (2022), la ópera prima como director de Juan Diego Botto. Aunque, en su caso, no ha sido delante de las cámaras, sino como compositor del tema principal de la cinta, al que ha dado forma junto a Rozalén. Esta 37 edición de los Goya nos dejarán una bella estampa de los tres hermanos más unidos que nunca.

Carla Simón y Elena López Riera, dos de las directoras nominadas, compartieron piso

Tarde o temprano tenía que pasar. Han coincidido en decenas de festivales, entre ellos el de Cannes, y comparten una íntima amistad. Ahora, llegan juntas a los Goya. Riera se estrena con dos nominaciones por El agua y Simón opta a 11 premios por Alcarràs. Motivo de fiesta para estas dos cineastas que llegaron a compartir piso y ahora pueden compartir celebración.

Luis Tosar, el actor español que dijo "no" a Juego de Tronos

Los veteranos dicen que la carrera de un actor está más determinada por los papeles que se rechazan que por los que se aceptan. En el que caso de Tosar, parece que estamos ante un hombre que tiene las cosas claras. Uno de los actores más reconocidos de nuestro país, ganador tres veces del Goya, aún no quiere dar el salto internacional. Ejemplo de ello es que rechazó un papel en la mítica serie Juego de Tronos. Algunos especularon con que podría haber sido Stannis Baratheon. Este sábado, Tosar podría lograr un Goya más por su papel en En los márgenes.

Laia Costa también comparte nominación con su hermana

Penélope Cruz no va a ser la única que llegue a la gala de los Goya acompañada de su familia. La actriz catalana, que aspira al premio a Mejor actriz por Cinco lobitos, tiene la suerte de compartir una noche tan especial con su hermana Noemí. La pequeña de los Costa forma parte del equipo de diseño artístico de la película Los renglones torcidos de Dios.

Laia Costa en una imagen de 'Cinco lobitos'

El tatuaje que comparten Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña

El tandem creativo más destacado del cine español llevan trabajando juntos toda una vida. Se conocieron estudiando cine y su camino juntos ha sido imparable desde Stockholm (2013). Diez años después, acumulan tres premios Goya y decenas de reconocimientos. Orgullosos del resultado, se acaban de hacer el mismo tatuaje los dos (en un lugar aún no revelado), se trata de el número 12, ¿qué significa? Eso habrá que preguntarselo a ellos, durante la alfombra roja del sábado.

Miguel Herrán, un fanático de la calistenia, ¿qué es eso?

Queda poco del delgado muchacho que protagonizó A cambio de nada (2015), la película de Daniel Gúzman que le valió su primer Goya Revelación. Desde entonces, el actor de Modelo 77 se ha esforzado mucho en seguir desarrollando su carrera interpretativa y su cuerpo. Una espectacular forma física que ha logrado gracias a la calistenia, un sistema de entrenamiento que usan el peso corporal como única herramienta.

Nacho Sánchez: de todo, menos actor

Nacho Sánchez es uno de los candidatos al Goya por su papel en Mantícora, de Carlos Vermut. Una actuación soberbia que ha fascinado a la crítica. El talento del joven ya fue reconocido años antes, con otra nominación en estos premios, por su trabajo en Diecisiete. Sin embargo, no era este el futuro que se imaginaba de joven. Renegó de la profesión y buscó todo tipo de alternativas, pero finalmente hubo algo más grande que le atrapó en las entrañas del cine.

Leiva o Rozalén, ¿a punto de hacer doblete?

Parece que la albaceteña le está cogiendo el gusto a esto de acudir a los Goya. En 2021, logró su primera nominación en estos premios por Que no, que no, el tema principal de la película La boda de Rosa, de Icíar Bollaín. Una candidatura por la que, finalmente, logró el galardón. Este año, de nuevo, repite como nominada con la canción En los márgenes, de la cinta de igual nombre dirigida por Juan Diego Botto. ¿Pordría hacerse con ella? De conseguirlo, se convertiría en la primera artista en lograr dos Goyas de la Academia. Pero no es la única que está a las puertas de hacer historia, el músico madrileño, Leiva, también tiene un Goya en esta categoría por La llamada y vuelve a estar nominado aquí por Sintiéndolo mucho.

Nerea Barros: nominada, pero no como actriz

La ganadora del Goya a Mejor actriz revelación por La isla mínima acude a esta edición como nominada, pero esta vez no lo hace en calidad de intérprete, sino como directora de su primer cortometraje documental. Memoria es el trabajo por el que opta a uno de los 28 galardones de la noche. Un relato poético sobre la memoria, con un discurso profundamente ecologista, en el que la cineasta posa su mirada en la desaparición del Mar de Aral en Kazajistán.