Forcadell: "Si es treu el consentiment, votarem en contra"

Carme Forcadell veu com un "pas endarrere" reformar la llei del 'només sí és sí' eliminant el paper central del consentiment. "Si es treu el consentiment, hi votarem en contra", ha avançat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. L'expresidenta del Parlament de Catalunya diu que no ha fracassat la reforma del Codi Penal i assenyala la interpretació dels jutges després de la decisió del Suprem sobre els seus casos: "La justícia està corregint al govern". Creu que el tribunal ha volgut "castigar al govern": "S'han convertit en una instància política. Estan fent política", afegeix. La copresidenta de l'Assemblea de Dones d'ERC creu que el PSOE hauria hagut d'admetre que no "controla" la Fiscalia, malgrat la reforma penal: "Ha fet la mateixa interpretació que els jutges"

D'altra banda, no veu amb bons ulls una llista cívica de l'independentisme impulsada per l'ANC: "Junts pel Sí va ser un intent de llista cívica i no vam guanyar". Desitja "tota la sort del món" personalment a Laura Borràs: "L'inici no tenia res a veure amb l'1O, però les penes que li demanen són desproporcionades". Lamenta l'esmena a la totalitat de Junts als pressupostos, però l'entén políticament, perquè "estem molt a la vora d'unes eleccions municipals". I diu que no té previst tornar a la política institucional: "Ho vaig passar malament com a presidenta del Parlament".