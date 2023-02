Valeria Sapelnikova i Danilo Vasylchencko refugiats per la guerra a Ucraïna i Oriol Gómez, l'infermer que els va ajudar a venir a Catalunya, ens apropen les seves vivències arran de l'esclat de la guerra a Ucraïna, ara fa un any i com van arribar a casa nostra. La Valeria Sapelnikova explica que mai l'oblidarà el 24 de febrer a les sis de la matinada quan es va despertar amb les sirenes antiaèries: "Estava molt nerviosa, ja ho havíem viscut des del 2014 al Donetsk, agafo el mòbil i escric a tota la família". Valeria explica que els seus pares ho vivien amb més normalitat i van decidir que busqués refugi fora del país: "La meva mare somriu i em diu que puc sortir i tornaré, però mai vaig tornar".

Valeria Sapelnikova ens explica com va viure l'inici de la invasió russa d'ara fa un any.



"La meva mare em va dir que tornaria en dues setmanes. No he tornat i no els he vist més".



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 23, 2023

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Valeria Sapelnikova recorda que des d'aquell dia no els ha tornat a veure: "Vaig sortir sola i amb mi, la guerra".

Danilo va marxar amb el violí Danilo Vasylchencko també recorda bé el dia que va començar la guerra, es va despertar a dois quarts de sis per l'esclat de les bombes: "Ho escoltava des de la finestra. Aquell dia estava ple de gent pels carrers comprant tot el que podien i grans cues a tots els bancs". El jove ucraïnès de disset anys que va nèixer al Donetsk però vivia Dnipro, relata que va decidir fugir d'Ucraïna per anar a Polònia i, un cop allà, va saber per una dona ucraïnesa que viu a Barcelona, que podia viatjar a Catalunya. Daniel que és músic, va marxar amb el violí per poder guanyar-se la vida: "Els meus pares em van dir que marxés amb el violí que podria guanyar diners i tenir un gran èxit". Daniel Vasylchencko relata com va decidir fugir amb l'esclat de la invasió russa a Ucraïna.



"Vaig marxar amb el meu violí per poder-me guanyar la vida"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 23, 2023

Van recollir 25 persones i portar 5 furgonetes de material sanitari Qui va porta a Catalunya a la Valeria i al Danilo va ser l'infermer Oriol Gómez, que explica que van decidir anar amb una furgoneta i portar-los material sanitari i medicaments i recollir a refugiats ucraïnesos que fugien dels bombardejos: "Vam tenir una resposta tan gran a les xarxes socials que al final van ser 5 furgonetes i vam poder portar a 25 persones". L'Oriol explica que la decisió va ser molt improvisada i que la van organitzar en una setmana, ara en fa un any. L'infermer Oriol Gómez ens explica com va decidir anar a recollir refugiats ucraïnesos: en va portar 25 fins a Catalunya.



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 23, 2023 L'Oriol Gómez recorda amb emoció quan va recollir als 25 refugiats que van portar a Catalunya i només portaven una motxilla: "Deixar tota la vida, ens va impactar moltíssim. Una mare amb una nena petita i una motxilla, supervivència".