Rodríguez: "La taula ha recuperat relacions normalitzades"

La ministra portaveu Isabel Rodríguez demana posar en valor la importància de la taula de diàleg: "Hem fet molt bé en obrir la via del diàleg. Ha servit per recuperar relacions normalitzades". "El referèndum és l'aspiració d'ERC, però sap que hi ha un marc constitucional. Així ho vam firmar", ha assegurat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. La ministra de Política Territorial defensa la renovació del Codi Penal amb l'homologació europea, i diu que hi ha instruments com el 155 o el delicte de rebel·lió davant un nou intent de secessió. La portaveu del Govern assenyala que la divisió de l'independentisme és "mèrit" de la societat catalana. Creu que Catalunya ha perdut oportunitats els darrers 10 anys. I considera que la millor solució per Puigdemont és que torni i "rendeixi comptes".

D'altra banda, demana a Vox no banalitzar l'instrument de la moció de censura i a Feijóo que sigui "valent com Casado" i voti en contra: "Casado s'atrevia a dir les coses clarament", ha dit. Defensa que la llei del 'només sí és sí' és positiva, però cal una reforma i diu que "les dimissions són personals". Desitja aprovar la reforma amb els vots dels partits que hi van donar suport. Descarta enviar avions de combat a Ucraïna en el marc de les "actuacions en unitat" de la UE i l'OTAN. I assenyala que les desigualtats marquen les diferències en l'àmbit de salut mental.