Joan Ridao: "El cas Borràs no és persecució política"

El director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Joan Ridao, no creu que el cas de Laura Borràs sigui una qüestió de persecució política i avala la suspensió del càrrec com a presidenta del Parlament de Borràs, o bé per l'article 25.4 com es va fer o per la via ordinària: "Aparentment, no em sembla que estigui vinculat a persecució política, és una qüestió vinculada a la comissió d'uns presumptes delictes de corrupció". Joan Ridao qualifica de "rara avis" l'article 25.4 del Reglament del Parlament perquè permet suspendre a un diputat perquè falla al principi de legalitat i no té plenes garanties o respon a la votació de la Mesa i no del Ple: "No desitjo cap mal a ningú. M'agradaria que tothom a qui s'acusa no fos culpable".

Els "privilegis" del Parlametn queden molt desfasats i incomprensibles En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Joan Ridao, que va ser lletrat major del Parlament, reconeix que coneixia l'existència de privilegis del Parlament, però diu que no formava part de la seva responsabilitat: "Avui queden molt desfasats i incomprensibles, el Parlament ha anat revertint alguna d'aquestes decisions". Ridao afirma que cada vegada que es prenien mesures que beneficiaven als treballadors de la Cambra catalana, com les llicències per edat, es va fer amb l'acord dels representants dels treballadors i amb la unanimitat de tots els grups de la Mesa.



L'ordenament no permet una consulta "vinculant" L'exlletrat major del Parlament reivindica l'acord de claredat proposat pel president Pere Aragonès per recuperar la iniciativa política i poder acordar amb l'Estat, una consulta "no vinculant": "Un plantejament que permeti quantificar i que no sigui vinculant perquè hem de partir del nostre ordenament, on no està previst". Ridao argumenta que la proposta és poder "fixar les regles" per fer una consulta sobre el futur polític de Catalunya: "Els termes de la consulta ja es discutiran".



