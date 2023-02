L'informàtic, Isaías H., acusat també al judici a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha admès que ell mateix presentava els "pressupostos comparsa" que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Així ho ha admès davant el tribunal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els jutja i que ha reprès el judici aquest dilluns. D'aquesta manera, admet que presentava a l'ILC "pressupostos comparsa" i que ella li deia com fer-ho. "S'havien d'aportar tres pressupostos per a cada contracte, i els elaboràvem de la següent manera: fèiem dos pressupostos que acompanyaven un pressuposto que sabíem que s'acceptaria, eren pressupostos comparsa".

L'informàtic ha explicat que va conèixer Borràs el 2008 o 2009 en un certamen literari en el qual ella era membre del jurat. Ja aleshores li va proposar treballar amb ella en un grup de recerca i un màster de literatura digital. El 2013, quan Borràs va ser nomenada directora de la ILC, ella ja li va proposar fer-se càrrec del vessant digital de la institució.

Borràs, en el seu judici: "No he comès cap delicte"

La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que "de cap manera" reconeix els fets: "No he comès cap delicte". Així ho ha afirmat Borràs a preguntes del president del TSJC, Jesús María Barrientos, com a tràmit previ al seu interrogatori, que es farà al final del judici, com va sol·licitar la seva defensa.

Abans que s'iniciés l'interrogatori als dos altres acusats, Isaïes H. i Andreu P., que ultimen un pacte amb la Fiscalia per a rebaixar les seves penes a canvi d'incriminar a Borràs i que no han sol·licitat atestar al final del judici, Barrientos ha preguntat a la dirigent de JxCAT, com a tràmit previ per a informar-lo dels seus drets com acusada, si es reconeixia autora dels fets i dels delictes dels quals l'acusa el Ministeri Públic.

"De cap manera. No he comès cap delicte", ha resolt Borràs abans que la Fiscalia comencés a interrogar a Isaïes H.













El judici a Borràs, per a qui la Fiscalia demana 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat en document mercantil per adjudicar suposadament ha dit 18 contractes al seu amic Isaïes H. quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), afronta aquest dilluns la tercera sessió, una vegada el tribunal ha desestimat les peticions de la defensa de Borràs per a suspendre la vista i anul·lar les principals prova que la incriminen.