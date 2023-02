01:56

Els dos acusts beneficiaris dels contractes de la ILC incriminen directament Laura Borràs a la tercera sessió del judici que s'ha celebrat al TSJC.

El principal beneficiari, l'informàtic Isaías Herrrero, confirma el fraccionament de contractes per ser l'únic adjudicatari dels serveis informàtics de la Institució de les Lletres Catalanes. Un contracte laboral encobert, ha dit, que es va fer fraccionant 18 contractes menors per valor inferior a 18.000 euros. D'aquesta manera, s'assegurava la licitació perquè no hi havia concurs públic.

La mateixa Laura Borràs, ha dit, li facilitava les dades que havien d'incloure aquests pressupostos. Així, ha refermat la seva culpabilitat, mentre Borràs ha ratificat la seva innocència a l’inici de la sessió, a preguntes del president del Tribunal, Jesús Maria Barrientos.

En una breu declaració, l'altre acusat Andreu Pujol, ha ratificat els fets i ha confirmat que els projectes informàtics estaven assignats abans d'adjudicar-los | INFORMA: Nuria Alcalá













A Laura Borras no la tlrnarem a escoltar fins al final del judici.... quan veurem com respon a AQUESTA confessió d'Isaías Herrero i Andreu Pujol avui despres del pacte que hairien negociat amb la fiscalia a canvi d'una rebaixa de la petició de pena.





El judici continua demà, quan clmença la declaració de testimonis.