Notícies avui a Catalunya, 20 de febrer

Els Mossos detenen dues persones i posen més de 20 denúncies a la 'rave' de Sarral

Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones i posen més de 20 denúncies a la festa il·legal de Sarral, segons les dades del balanç provisional d'aquest dilluns. La festa va reunir unes 700 persones des de divendres per la tarda. Aquest dilluns encara quedarien unes 200 persones en aquest municipi de la Conca de Barberà.

Des d'aquest diumenge per la tarda s'han denunciat 10 persones: nou per conducció sota els efectes de les drogues i una per conduir sota els efectes de l'alcohol. Dissabte els agents van detenir dues persones i van denunciar altres sis per conduir també sota els efectes de les drogues i l'alcohol.