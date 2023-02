Les poblacions catalanes viuen aquest cap de setmana els plats forts de la celebració de Carnaval amb les típiques rues de carrosses i comparses. Enguany, és la primera festivitat carnavalenca sense restriccions per la Covid des del 2019.

La multitudinària festa de disfresses, que està tenint lloc arreu de Catalunya, ha mostrat l'afluència de gent que pot captar; doncs a zones com a Sitges es multiplica per deu els visitants. La ciutat costanera, preparada per a l'ocasió, s'ha reforçat amb més de mil efectius pertanyents al cos policial. La seva cursa tradicional de llits sobre rodes, com acostumava a produir-se a l'època prepandèmica, ha empenyat a un gran nombre de famílies a participar. Han estat 600 inscripcions i 30 carruatges de tot tipus de colors i formes.

01.56 min Carnaval torna amb afluència el primer any sense restriccions

Platja d'Aro i Vilanova i la Geltrú són altres dels municipis coneguts per la seva disbauxa i celebració durant la setmana de festa popular. Des de l'inici, el Dijous Gras, quan arriba la Reina Belluga i el seu seguici i fins al Dimecres de Cendra, desfila tot un seguit de carroses amb vestimenta de plomes i colors enlluernadors i es fan diversos espectacles i commemoracions al rei Carnestoltes. A Vilanova, expliquen des del Servei de Convivència i Equitat, s'ha doblat el número de punts liles per unes festes segures i lliures d'agressions sexuals.

La celebració, repartida per tot el territori català, deixa diferents actes populars destacables com concursos culinaris, balls, competicions de disfresses, curses i fins i tot guerres de tomàquets i farina.

Dissabte i diumenge són els dies destacables de la festa de Carnestoltes, on es concentrarà el major nombre de persones de totes les edats, abans de donar pas a la Quaresma. Les discoteques i restaurants preveuen que augmenti la clientela habitual, de la qual s'espera un increment del 50%. La patronal del sector, Fecasarm, ha destacat el bon ritme en la venda d'entrades anticipades i anuncia que aquest 2023 carnaval serà un "oasi en la llarga travessia pel desert de l'hivern".