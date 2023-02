En marxa dues 'raves', a Sarral i Torà

La festa il·legal que va començar divendres en una zona agrícola de Sarral, prop de l'ermita dels Sants Metges, a la Conca de Barberà, continua en marxa. Després d'una segona nit consecutiva en què no s'han registrat incidents remarcables, els Mossos calculen que encara es concentren entre 600 i 700 persones.

02.01 min Neguit entre el veïnat de Sarral i els pobles propers

L'Ajuntament ha col·locat blocs en alguns camins per tallar el pas i efectius policials controlen els accessos a la població, però moltes persones han aconseguit arribar per vies alternatives. Els mossos mantenen els dos punts de control establerts dissabte: un, a l'accés principal per Sarral, i l'altre a la carretera de Vallespinosa, LV-2015.

Aquest diumenge han quedat en llibertat les dues persones detingudes dissabte per atemptat contra agents de l'autoritat i, en un dels casos també, per desobediència greu i delicte contra la seguretat viària.

S'han tramitat 5 denúncies per donar positiu a la prova de drogues i 6 per no disposar de la ITV. Els agents rurals estan fent tasques de suport amb patrulles a la zona i efectuant alguns controls pel seu compte.

L'alcaldessa de Sarral, Maria Victòria Cañís, ha explicat que, si bé des del nucli urbà no s'escolta ni es veuen senyals de la festa, la música a tot volum i els llums làser han dificultat el descans dels veïns del nucli proper de Montbrió de la Marca.

Segons Cañís, aquest dissabte s'hauria registrat la major concentració de participants i durant aquest diumenge alguns aniran abandonant la zona, si bé el gruix podria acabar marxant dilluns. La procedència és molt variada i hi ha gent que ha vingut de diversos països europeus, com ara França, Itàlia o Bèlgica.

La celebració es fa a l'entorn de l'ermita de Sants-Metges on hi ha aparcats multitud de cotxes i caravanes. Es tracta d'un espai de conreus sense cap edificació i el consistori està preocupat per l'efecte que tindrà sobre els cultius. Fa uns anys ja hi va haver una celebració similar a Solivella, un altre municipi proper de la mateixa Conca de Barberà.

Una altra festa a Torà (Segarra)

A 50 quilòmetres de Sarral, centenars de persones també s'han aplegat durant hores i hores aquest cap de setmana per fer festa en uns terrenys d'una masia de Torà. A la 'rave' al municipi segarrenc hi prenen part unes 500 persones i els Mossos d'Esquadra han habilitat un dispositiu per evitar que se n'incorporin més.

L'alcalde del municipi, Magí Coscollola, ha explicat que és la tercera vegada que es troben una festa al camp d'aquestes característiques i que no volen que es repeteixi. Per això, estudien mesures com tallar el camí perquè no puguin accedir-hi.

Les dues altres festes il·legals van ser al mateix espai fa uns dos mesos. Coscollola creu que ha contribuït a atreure aquestes aglomeracions que el passat setembre van arranjar el camí d'accés seguint criteris de gestió forestal sostenible, que obliguen a una amplada de quatre metres de via, la qual cosa facilita l'accés de vehicles.