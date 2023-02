Joan Ridao: "El cas Borràs no és persecució política"

Joan Ridao creu que el cas de Laura Borràs no és una qüestió de persecució política. No obstant això, diu: "No desitjo cap mal a ningú. M'agradaria que tothom a qui s'acusa no fos culpable". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, xplica que l'article 25.4 del Reglament del Parlament és "una mica estrany" i una "rara avis". El director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern de la Generalitat de Catalunya reconeix que coneixia l'existència dels privilegis del Parlament, però diu que no formava part de la seva responsabilitat: diu que s'han d'"apaivagar" i creu que s'hi està treballant.

El professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona creu que el mur a un referèndum a Catalunya no el posa la Constitució, sinó que és "un problema de voluntat política dels dos grans partits d'Estat". Reclama "fixar les regles" per fer una consulta sobre el futur polític de Catalunya per recuperar la iniciativa, en el marc de l'acord de claredat. El també lletrat al Parlament de Catalunya reconeix una sensació agredolça de la darrera reunió de la taula de diàleg i demana no excloure nous indults pels casos d'inhabilitació.

Ridao també ens presenta 'Una història del català a l’escola', un llibre que engloba el període del Decret de Nova Planta al 25% de castellà. Hi defensa que hi ha una "concepció clarament supremacista" del castellà sobre el català. Veu el 25% de castellà a l'escola catalana com una "creació" del TSJC davant l'"exasperació", defensa que no té un "fonament pedagògic" i acusa els jutges de crear i criticar dret. I assenyala la "nostàlgia de la llei Wert" del TSJC: "El que ha acabat guanyant i aixecant la copa és l'àrbitre, que és el jutge".