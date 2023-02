10:44

La fiscalia demana 7 anys de presó per a Jové, 6 anys i 3 mesos per a Salvadó per l'1-O

La fiscalia demana set anys de presó per a Josep Maria Jové i 32 anys d’inhabilitació, sis anys i tres mesos de presó i 27 anys i tres mesos d’inhabilitació per a Lluís Salvadó i un any d’inhabilitació per a Natàlia Garriga pel referèndum de l’1 d’octubre. Al president del grup parlamentari d’ERC i al president del Port de Barcelona els acusa dels delictes de malversació agreujada, prevaricació i desobediència, mentre que a la consellera de Cultura li atribueix només aquest últim. Els reclama també multes que van des dels 18.000 euros de Garriga, fins als 24.000 de Salvadó i els 30.000 de Jové.