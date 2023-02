00:55

El sector immobiliari viu un boom de compravendes que no es veia des del 2007 i preveu que la tendència es mantingui tot i l'encariment del crèdit.

Les compravendes d'habitatges arriben a xifres que no es veien des de fa 15 anys. Durant el 2022, Catalunya va superar les 100.000 unitats, el que suposa un creixement del 14% en un any, amb rècord en les operacions amb habitatges de segona mà.

I el sector treballa amb aquesta previsió per l'escassa oferta d'habitatge, que no cobreix tota la demanda. Malgrat que al desembre hi ha hagut un retrocés del 10% en les operacions, l'augment dels tipus d'interès estabilitzarà el mercat, però no l'aturarà.

El gran dèficit és l'obra nova, segons explica el gerent de la Cambra de Propietat de Barcelona, Òscar Gorgues. I amb poca oferta i molta demanda, l'expectativa és que tampoc baixin els preus el 2023 | INFORMA: Climent Sabater